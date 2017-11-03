Ученые расшифровали геном крупнейшего организма на Земле

Темные опята, грибница которых иногда расползается на несколько сотен гектаров леса, являются самыми крупными организмами на Земле.

Как отмечает ведущий автор исследования Ласло Надь, все виды опят являются разрушительными патогенами. Из-за них нередко угасают леса во многих регионах планеты.

Поэтому экологи ищут способ сократить негативную деятельность опят. Для этого необходимо понять, как именно грибница функционирует. Первый шаг — расшифровка генома.

Антилесная деятельность темных опят была раскрыта еще в конце прошлого века. Тогда экологи, работавшие в заповеднике Малур в Орегоне (США) обнаружили, что грибница занимает 880 га, а ее возраст составляет примерно 2500 лет. Она не только гигантская по площади, но и тяжелая: весит около 600 тонн.

Темные опята за время своего существования заразили бесчисленное количество деревьев, из-за чего лес приобрел специфический вид.

Как грибнице это удается, решила выяснить команда ученых под руководством Ласло Надя. Они расшифровали геном темных опят и геномы их ближайших родственников (A. cepistipes, A. gallica и A. cereipes).

Это позволило выявить 20 генов, отвечающих за сборку молекул белков, и найти множество удвоенных и утроенных участков ДНК, которые помогают опятам приспособиться к существованию в формате гигантского единого организма размером в целый лес.



Ученые надеются, что этот шаг позволит разработать методы переработки древесины в биотопливо и полезные химикаты. Кроме того, это поможет понять, как возникли первые многоклеточные организмы на Земле и как появились первые на планете грибы — предки современных., пишет moya-planeta.ru