Сообщник Виталия Проки рассказал, как готовили убийство банкира Германа Горбунцова

Ренато Усатый заказал убийство российского банкира Германа Горбунцова. Об этом в ходе передачи "Фабрика" на Publika TV рассказал сообщник киллера Виталия Проки Валерий Халупа.

По словам мужчины, сначала его действия координировал вор в законе Ион Друцэ, поручив проверить несколько адресов в Великобритании, а затем встретиться с каким-то человеком. Им оказался Виталий Прока, который рассказал, что плохо ориентируется в городе, и попросил провести по нескольким адресам, в том числе помочь найти квартиру, в которой он остановится. Вместе мужчины также пришли к дому Германа Горбунцова и к офису, в котором тот работал. После этого Валерий Халупа улетел домой.

Координатором схемы убийства мужчина назвал Иона Друцу, а исполнителем – Виталия Проку. При этом он отметил, что сначала не подозревал, к чему оказался причастен, а увидев по телевизору Виталия Проку, решил дать показания в прокуратуре.

На следующий день после этого Валерию позвонил Ион Друцэ и, сославшись на Ренато Усатого, сообщил, что знает о прошедшем визите. Именно из этого разговора мужчина понял, кто заказал убийство банкира.