Ливанский премьер ушел в отставку, опасаясь за жизнь

Премьер-министр Ливана Саад Харири неожиданно ушел в отставку, заявив в телеобращении, что делает это из опасений за свою жизнь.

"Я ощущаю, что против меня зреет заговор. Мы живем в атмосфере, похожей на ту, что предшествовала гибели мученика Рафика Харири", - сказал он, возложив вину на поддерживаемое Ираном шиитское движение "Хезболла".

Отец политика Рафик Харири, также возглавлявший правительство Ливана, погиб от взрыва заминированного автомобиля в 2005 году, передает ВВС.

Саад Харири был премьером в 2009-2011 годах и вновь вернулся на этот пост в ноябре прошлого года, пообещав "новую эру для Ливана" после двух лет политической нестабильности.

По словам Харири, Иран "сеет страх и разрушение" в соседних странах, в том числе в Ливане.

Поддерживаемая Тегераном "Хезболла" воюет в Сирии на стороне Башара Асада.

Харири выступил со своим заявлением, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Неизвестно, намерен ли он возвращаться на родину. В последнее время он несколько раз ездил в Саудовскую Аравию, являющуюся главным региональным оппонентом Ирана.

Семья Харири на протяжении многих лет известна своей опорой на Саудовскую Аравию и противостоянием "Хезболле", с которой их суннитское ополчение неоднократно вступало в бой на улицах Бейрута.