Netflix разорвал сотрудничество с Кевином Спейси после секс-скандала

Компания Netflix заявила, что разрывает сотрудничество с актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

На этой неделе Netflix на неопределенное время приостановила производство сериала "Карточный домик", в котором Спейси играл одну из главных ролей и также работал исполнительным продюсером. Теперь компания объявила, что отказывается от любой совместной работы с актером, передает ВВС.

"Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве "Карточного домика" с участием Кевина Спейси [...] Мы также решили, что не будем продолжать работать над выпуском фильма "Гор", в котором Кевин Спейси участвовал как актер и продюсер", - говорится в заявлении компании.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что британская полиция начала в отношении Спейси расследование о домогательствах. Таблоид Sun написал, что мужчина, которому на момент предполагаемого преступления было 23 года, обратился с жалобой на Спейси во вторник.

Лондонская полиция подтвердила, что расследует инцидент с насилием в отношении мужчины, произошедший в 2008 году. В полиции не стали уточнять, идет ли речь об обвинениях в адрес Спейси.

По данным Sun, британский актер (его имя не называется), утверждает, что Кевин Спейси занялся с ним оральным сексом, пока он спал.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как американский актер Энтони Рэпп, известный по роли лейтенанта Стамеца в сериале "Звездный путь: Дискавери", пожаловался на сексуальные домогательства.