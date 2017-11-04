В Киевском водохранилище взорвали две немецкие авиабомбы

В Киевском водохранилище сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины взорвали две авиабомбы времен Второй мировой войны.

Уничтожение проводили специалисты группы подводного разминирования, передает korrespondent.net.

"Учитывая опасное состояние боеприпасов, районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение по уничтожению авиабомб на месте их обнаружения", - добавили подрывники.

29 октября в акватории Киевского водохранилища неподалеку от берега нашли две немецкие авиабомбы SC-250 времен Второй мировой войны. Подрыв бомб неоднократно откладывали из-за сложных погодных условий.