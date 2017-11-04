Под Одессой взорвался автомобиль: погиб человек

В селе Маяки Одесской области в субботу, 4 ноября, произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба полиции области на своей странице в соцсети Facebook.

Как передает korrespondent.net, инцидент произошел рано утром.

"Установлено, что житель г. Теплодар, который работает на одном из частных рыболовецких предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю Chevrolet Niva, который был припаркован неподалеку. Когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель, произошел взрыв, в результате которого 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пострадавшему вызвали карету скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных он скончался. Пассажир автомобиля не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.