Дело о смерти Никулины Булат: бельцкие врачи утверждают, что девушку не оперировали

В истории о смерти Никулины Булат появились новые подробности. Бельцкие врачи отрицают, что девушку прооперировали и отправили домой на попутке. Они уверяют, что больной оказали первую помощь, а затем родные собирались везти ее в Кишинев.

"Обратились к нам, мы сделали больной перевязку. На животе у нее была рана диаметром полсантиметра. Мы вывели два литра асцитной жидкости", - рассказал хируг муниципальной больницы Бельц Тудо Боурош.



Также врачи говорят, что девушку оставили в палате на два часа. На момент выписки ее состояние было удовлетворительным.



"Пациентку нельзя было оперировать. Мы только вывели асцитную жидкость. Состояние было удовлетворительным, мы измерили давление, пульс, температуру, и родственники ее увезли", - рассказал директор муниципальной больницы Бельц Сергей Ротарь.



В прокуратуре говорят, что родные погибшей жалобу не подавали. Дело по статье "халатность" открыли после того, как о Никулине написала пресса.



"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мы заслушали бабушку, она сказала, что у нее нет претензий к врачам", - сказал прокурор Олег Русу.



Никулина Булат с детства страдала почечной недостаточностью. Она скончалась в ночь на пятницу в столичной больнице скорой помощи, куда ее доставили вертолетом. Ситуацию обсудили на чрезвычайном совещании в правительстве.

Минздрав начал внутреннее расследование, а премьер Павел Филип потребовал наказания виновных.