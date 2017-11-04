Почти шесть миллионов леев выделили на ликвидацию последствий непогоды

Почти шесть миллионов леев выделило правительство на ликвидацию последствий природных катаклизмов. В первую очередь - апрельского снегопада. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую созвал глава кабмина. Треть этой суммы получат театры и музеи. В частности - национальный театр имен Михая Эминеску.

"Апрельский снегопад стал для театра настоящим бедствием. Больше всего пострадали помещения на четвертом этаже. Стены - в ужасном состоянии, в гримерках - разруха", - говорит актёр Геннадий Гылкэ.



По словам директора театра, здание давно нуждается в ремонте, а апрельский снегопад только усугубил ситуацию.



"Последний ремонт делали в 90 году. Прошло почти 30 лет. Здание театра - национальное достояние. Если отремонтируем крышу, это уже будет большой шаг вперёд", - отметил директор театра имени Михая Эминеску Петру Хадыркэ.



"Мы репетируем в верхней одежде, в шапках. Так нельзя. Ведь есть роли, когда нужно много двигаться, нужен особый подход", - рассказал актёр Юрий Негоицэ.



Отремонтировать намерены и крышу Национального музея истории.



Также деньги получит Национальный музей этнографии и дом-музей Пушкина. Два миллиона леев выделили на ремонт детского сада коммуны Путница Унгенского района, где градом побило крышу. Еще 400 тысяч перечислят спортивной школе в Дрокии.