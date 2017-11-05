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Девушку-подростка избили и изнасиловали из-за подозрений в краже. ВИДЕО (18+)
14:01, 05 Nov 2017
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Полиция расследует жестокое преступление в селе Карбуна, Яловенского района. Там избили и изнасиловали 17-летнюю девушку. Произошло это 10 дней назад в закрытом на ремонт детсаду.

Девочка в полицию не обращалась. Правоохранителям о произошедшем накануне сообщил ее друг. По словам замначальника ГИП Георгия Кавкалюка, как только стало об этом известно, подозреваемые - четверо мужчин и две женщины - были задержаны.

Напавшие на девушку обвинили ее в краже драгоценностей. Сейчас с ней работают психологи Международного центра La Strada. 

Девушка живет с бабушкой и дедушкой, родители работают за границей.

Задержанным агрессорам от 18 до 27 лет. 




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