РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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