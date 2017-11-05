Угнал и гнал по улицам: в столице задержали пьяного водителя за рулем чужого авто

Минувшей ночью в столице задержали 19-летнего угонщика. Его заметили на перекрестке улиц Негруци и Гагарина, когда он превысил скорость движения, в после задержания выяснилось, что водитель пьян, а машина украдена.

„На круговой развязке Негруци и Гагарина мы заметили автомобиль VAZ, который двигался с превышением допустимой скорости и выключенными фарами. На перекрёстке улиц Измаильской с Каля Басарабией ему перекрыли дорогу. В машине были двое, они попытались скрыться. Водителя задержали. Окно с его стороны было разбито, то есть они угнали транспортное средство”, - cообщил патрульный инспектор Андрй Путин.



Алкотест показал, что вор-лихач был пьян. Он - уроженец села Глинжены Фалештского района - настаивает, что не угонял автомобиль.



По словам владельца машины, об угоне ему сообщили полицейские, которые позвонили ночью.



Подозреваемому грозит до 27 тысяч леев штрафа или до трех лет лишения свободы.