С 5 ноября в России вступают в силу изменения в правилах провоза багажа в самолетах. Теперь авиакомпании смогут снизить максимальный вес ручной клади, которую пассажиры могут бесплатно пронести в самолет, до пяти килограммов.
"Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира", - говорится в постановлении министерства транспорта.
При этом максимальный вес бесплатной ручной клади может быть увеличен самим авиаперевозчиком.
Новые ограничения на провоз ручной клади ранее вызвали волну критики. Большинство нареканий вызвало решение министерства сократить список вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт помимо ручной клади. То есть пронести в руках, передает ВВС.
Из списка были исключены зонты, ноутбуки, фотоаппараты и даже мобильные телефоны. Изначально предполагалось, что в список разрешенных к провозу вне ручной клади вещей также не попадут верхняя одежда и трости, однако в итоговый документ их все же включили.
В итоге сверх нормы пассажирам можно брать букет цветов, рюкзак, сумку или портфель, верхнюю одежду, детское питание, устройство для переноса ребенка; лекарства, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску, а также приобретенные в беспошлинной зоне аэропорта товары, упакованные в пакет.
Все эти предметы не будут учитываться при подсчете веса ручной клади.
В постановлении министерства транспорта также говорится, что летящие вместе пассажиры могут суммировать вес положенного им багажа - то есть, например, брать один большой чемодан вместо двух маленьких.
В августе после протеста Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возможность суммировать багаж появилась у авиакомпании "Аэрофлот".
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