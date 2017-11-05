СМИ: В США разработали сценарии войны с Кореей

Пентагон подготовил доклад о возможном сценарии военных действий между США и их союзников против КНДР, сообщает газета The Washington Post.

Руководители Пентагона полагают, что Северная Корея может рассмотреть вопрос об использовании биологического оружия. Документ направил в Палату представителей Конгресса США замдиректора Объединенного комитета начальников штабов США контр-адмирал Майкл Дюмонт.

"Решение о нападении или вторжении в другую страну будет иметь последствия для наших войск и налогоплательщиков, а также региона на протяжении десятилетий", - сказал сенатор Тед Лиу.

В Пентагоне заявили, что расчет "сценариев несчастных случаев с лучшим или худшим исходом" является сложным и будет зависеть от "характера, интенсивности и продолжительности" северокорейской атаки, способности американских и южнокорейских сил реагировать на северокорейскую артиллерию, ракет и баллистических ракет с их собственным ответным заграждением и авиаударами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны, напоминает korrespondent.net.