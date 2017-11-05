Пентагон подготовил доклад о возможном сценарии военных действий между США и их союзников против КНДР, сообщает газета The Washington Post.
Руководители Пентагона полагают, что Северная Корея может рассмотреть вопрос об использовании биологического оружия. Документ направил в Палату представителей Конгресса США замдиректора Объединенного комитета начальников штабов США контр-адмирал Майкл Дюмонт.
"Решение о нападении или вторжении в другую страну будет иметь последствия для наших войск и налогоплательщиков, а также региона на протяжении десятилетий", - сказал сенатор Тед Лиу.
В Пентагоне заявили, что расчет "сценариев несчастных случаев с лучшим или худшим исходом" является сложным и будет зависеть от "характера, интенсивности и продолжительности" северокорейской атаки, способности американских и южнокорейских сил реагировать на северокорейскую артиллерию, ракет и баллистических ракет с их собственным ответным заграждением и авиаударами.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Японию за отказ сбивать ракеты КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны, напоминает korrespondent.net.
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