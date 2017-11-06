Экс-глава правительства Каталонии сдался полиции в Бельгии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сдался полиции в Бельгии, объвил представитель бельгийской федеральной прокуратуры.

В пятницу испанский суд выписал ордер на арест Пучдемона по обвинению в попытке мятежа. Этот ордер автоматически действует на территории всех стран Евросоюза, и бельгийский следователь планирует в понедельник принять решение об экстрадиции политика.

Сообщается, что четыре других бывших министра каталонского правительства сдались бельгийским властям. Все пятеро в четверг не явились на заседание Верховного суда в Мадриде, в ходе которого группа других бывших членов регионального правительства была взята под стражу.

Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы, сообщаеь ВВС.

Дела задержанных в течение 24 часов после задержания должен рассмотреть судья, который решит, оставить ли их под стражей или отпустить под залог, сообщил представитель бельгийской прокуратуры.

Если судья решит оставить их под арестом, у Бельгии будет 60 дней, чтобы выдать подозреваемых Испании. Но если арестованные не будут выдвигать юридически обоснованные возражения, передача может произойти в течение нескольких дней.

Страна может отклонить европейский ордер на арест, если есть опасения, что экстрадиция нарушит права подозреваемого. Основанием для отклонения запроса на арест и выдачу подозреваемых могут также стать дискриминация по религиозным, расовым или политическим мотивам.

Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад после проведения не признанного Мадридом референдума о независимости, организованного правительством Каталонии 1 октября.

Ни одна страна не признала этого шага, а центральные власти Испании вскоре после этого ввели в Каталонии прямое правление, воспользовавшись прежде не применявшейся 155 статьей конституции о приостановлении автономии одного из регионов.