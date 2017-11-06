Временно исполняющим обязанности мэра Кишинева стала Сильвия Раду

Сильвия Раду была назначена сегодня, 6 ноября, Нистором Грозаву на должность временно исполняющего обязанности генерального примара Кишинева. Объявление было сделано во время еженедельного заседания служб примэрии.

Грозаву отметил, что продолжит свою работу в качестве вице-примара вместе с Раду Кодряну, сообщает unimedia.info.

Сильвия Раду стала известна общественности после того, как баллотировалась на президентских выборах в октябре 2016 года. Она была кандидатом с самым высоким задекларированным доходом.

Всего за один год Раду зарегистрировала доход в размере 10 млн леев. Она владеет двумя квартирами, роскошным домом, тремя автомобилями, большим количеством сельскохозяйственных земель и озером, которое арендовала на 30 лет и которое не указала в декларации об имуществе.

Сильвия Раду отличилась на президентских выборах тем, что стала кандидатом, потратившим больше всего денег. Один голос обошелся ей в 830 леев.

Временно исполняющая обязанности генерального примара Кишинева училась в университете Наварры, Испания (управление бизнесом); в Государственном университете Молдовы (юридический факультет и иностранные языки), в Академии государственного управления при Правительстве Молдовы (Международные отношения).

По профессии она менеджер, юрист и филолог. Увлекается спортом и чтением.

Сильвия Раду начала свою деятельность в энергетическом секторе в 1995 году, когда была принята на работу в департамент энергетики, энергетических ресурсов и топлива Республики Молдова. В период с 1998 по 2000 год она работала в государственном предприятии Moldtranselectro.

Ее карьера в Union Fenosa началась 1 мая 2000 года. Сначала Раду была генеральным секретарем административного совета трех RED. В июне 2001 года она была назначена корпоративным директором, а в ноябре 2003 года стала корпоративным вице-президентом.

В апреле 2008 года Сильвия Раду была назначена на должность председателя Gas Natural Fenosa в Молдове, который покинула в ноябре 2015 года.