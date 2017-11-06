Нистор Грозаву сообщил об уходе с должности

Бывший директор компании Gas Natural Fenosa Сильвия Раду и муниципальный советник от ЕНПМ Руслан Кодряну были назначены вице-мэрами столицы. Объявление было сделано сегодня, 6 ноября, и.о. мэра Нистором Грозаву.

Также Нистор Грозаву сообщил о том, что уходит с должности, которую он занимает на данный момент, передает realitatea.md.



"Я согласился на это временное исполнение обязанностей из-за кризисной ситуации в надежде, что оно будет краткосрочным. Так я сказал, когда вернулся к работе. Я не желаю занимать эту должность вопреки Кишиневскому муниципальному совету. Я согласился, только чтобы разблокировать деятельность примэрии Кишинева. На данный момент нужна полная команда, но после обсуждения с фракциями я понял, что политической воли нет", - пояснил Нистор Грозаву.

Более того, Грозаву сослался на закон о том, что, если муниципальный совет дважды не голосует или удаляет с с повестки дня какой-либо конкретный пункт, вице-мэров может назначить градоначальник.

"Я объявляю об официальном назначении Сильвии Раду и Руслана Кодряну. Сегодня утром я подписал два распоряжения о занятии должности", - добавил Нистор Грозаву.

Также он подчеркнул, что это последнее заседание мэрии, которым он будет руководить. Председателем следующих заседаний муниципального совета станет Сильвия Раду.