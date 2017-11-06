Молдавский лидер находится с визитом в Италии

Президент Молдовы Игорь Додон в понедельник проведет встречу со своим итальянским коллегой Серджио Матарелла. Молдавский лидер находится с визитом в Италии. В субботу он провел встречу с Папой Римским Франциском. А в воскресенье Додон принял участие в божественной литургии в православном храме святой великомученицы Екатерины, которую возглавил управляющий православными приходами в Италии епископ Матфей, а также провел встречу с представителями молдавской диаспоры, передает moldovanews.md

«В рамках диалога с нашими соотечественниками, обсудили целый ряд вопросов, касающихся положения в стране и в мире, а также вопросы, с которыми сталкиваются наши сограждане здесь, в Италии», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, отдельное внимание уделили необходимости подписания соглашения в области пенсионного обеспечения и социальной защиты, признания дипломов об образовании молдаван, обосновавшихся в Италии, и т.д.

«Завтра у меня состоится встреча с президентом Итальянской Республики Серджио Матарелла, которого я проинформирую обо всех этих вопросах, и буду ходатайствовать об их скорейшем решении», — отметил Додон.