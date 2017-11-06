Суд в Брюсселе отпустил экс-главу правительства Каталонии

Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.

В решении суда указано, что все пятеро отпущенных не имеют права покидать страну, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства.

Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии, после того как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.

Пучдемон и несколько его коллег бежали в Бельгию, после того как Мадрид ввел в Каталонии прямое правление из-за объявленной регионом в одностороннем порядке независимости.

Он заявил, что не вернется в Испанию, пока ему не будут предоставлены гарантии на справедливое судебное разбирательство, сообщает ВВС.

В Испании всем пятерым предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду, однако, если те не станут оспаривать выдачу в судебном порядке, она может состояться гораздо раньше.

"Ходатайство о временном освобождении всех разыскиваемых, поданное Прокуратурой Брюсселя сегодня после полудня, удовлетворено рассматривающим дело судьей", - говорится в заявлении прокуратуры.

Европейская демократическая партия Каталонии (PDeCAT), в которую входит Пучдемон, выпустила заявление, в котором говорится, что его сдача властям "показывает желание не избежать судебного преследования, а защищать себя в ходе справедливого и непредвзятого процесса, проведение которого возможно в Бельгии, но крайне сомнительно в Испании".

Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад, после проведения не признанного Мадридом референдума о независимости, организованного правительством Каталонии 1 октября.

Ни одна страна не признала результатов голосования, а центральные власти Испании вскоре после этого ввели в Каталонии прямое правление, воспользовавшись прежде не применявшейся 155 статьей конституции о приостановлении автономии одного из регионов. Парламент Каталонии был распущен, Пучдемон отстранен от должности, новые выборы назначены на 21 декабря.

Помимо самого Пучдемона, в ордере на арест значатся главы еще четырех министерств распущенного правительства: сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.

Все они в воскресенье утром добровольно пришли в федеральную полицию Бельгии вместе со своими адвокатами и были допрошены в ходе слушания, продолжавшегося 10 часов.

В нескольких городах Каталонии в воскресенье вновь прошли акции протеста против задержания Мадридом восьми региональных политиков и двух активистов, которых демонстранты считают политическими заключенными.