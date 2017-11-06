Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.
В решении суда указано, что все пятеро отпущенных не имеют права покидать страну, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства.
Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии, после того как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.
Пучдемон и несколько его коллег бежали в Бельгию, после того как Мадрид ввел в Каталонии прямое правление из-за объявленной регионом в одностороннем порядке независимости.
Он заявил, что не вернется в Испанию, пока ему не будут предоставлены гарантии на справедливое судебное разбирательство, сообщает ВВС.
В Испании всем пятерым предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.
Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду, однако, если те не станут оспаривать выдачу в судебном порядке, она может состояться гораздо раньше.
"Ходатайство о временном освобождении всех разыскиваемых, поданное Прокуратурой Брюсселя сегодня после полудня, удовлетворено рассматривающим дело судьей", - говорится в заявлении прокуратуры.
Европейская демократическая партия Каталонии (PDeCAT), в которую входит Пучдемон, выпустила заявление, в котором говорится, что его сдача властям "показывает желание не избежать судебного преследования, а защищать себя в ходе справедливого и непредвзятого процесса, проведение которого возможно в Бельгии, но крайне сомнительно в Испании".
Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад, после проведения не признанного Мадридом референдума о независимости, организованного правительством Каталонии 1 октября.
Ни одна страна не признала результатов голосования, а центральные власти Испании вскоре после этого ввели в Каталонии прямое правление, воспользовавшись прежде не применявшейся 155 статьей конституции о приостановлении автономии одного из регионов. Парламент Каталонии был распущен, Пучдемон отстранен от должности, новые выборы назначены на 21 декабря.
Помимо самого Пучдемона, в ордере на арест значатся главы еще четырех министерств распущенного правительства: сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.
Все они в воскресенье утром добровольно пришли в федеральную полицию Бельгии вместе со своими адвокатами и были допрошены в ходе слушания, продолжавшегося 10 часов.
В нескольких городах Каталонии в воскресенье вновь прошли акции протеста против задержания Мадридом восьми региональных политиков и двух активистов, которых демонстранты считают политическими заключенными.
Комментарии
- Королева Британии инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов
- Основатель Amazon продал миллион акций компании
- В Киеве взорвался дом, есть жертвы. ФОТО
- Трамп не будет ограничивать продажу оружия в США
- Взрывы на артскладах: под Калиновкой нашли три тысячи опасных предметов
- Стрельба в Техасе: бойню в церкви устроил бывший военный
- Арабская коалиция пригрозила Ирану войной
- Южная Корея ввела санкции против КНДР
- В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем
- Экс-глава правительства Каталонии сдался полиции в Бельгии
- Королева Британии инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов
- Блогеры испытали на выносливость флагман iPhone X
- Открывается IT-форум Chișinău Startup Week 2017
- Сборы ленты Тор 3: Рагнарек превысили 400 млн долларов
- Основатель Amazon продал миллион акций компании
- В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем
- Стрельба в церкви в Техасе: 27 погибших
- Девушку-подростка избили и изнасиловали из-за подозрений в краже. ВИДЕО (18+)
- СМИ: В США разработали сценарии войны с Кореей
- В центре Харькова обстреляли авто, водитель погиб
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com