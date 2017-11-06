Жертвами тайфуна Дэмри во Вьетнаме стали более 40 человек. ВИДЕО

Тайфун Дэмри, обрушившийся на центральную часть Вьетнама, унес за последние трое суток жизни 44 человек. Как сообщает ABC, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Дэмри стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за последние 20 лет. Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 116 тысяч жилых домов.

Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, сообщает korrespondent.net

Также под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы.