В Тирасполе вскрыли "капсулу времени"

В Тирасполе не дождались 7 ноября - дня 100-летия "Великой Октябрьской социалистической революции" и вскрыли в субботу, 4 ноября "капсулу времени". Она была заложена в трибуну на центральной площади 50 лет назад, по случаю 50-летия этого события.

Как передает Инфотаг, в капсуле оказалось послание к потомкам, авторы которого с гордостью поведали, что жили "в героическую эпоху, когда свершались великие открытия, когда мир потрясали революции, когда полыхали войны".



"Мы нашли и покорили атомную энергию, заставили ее служить не разрушению, а созиданию, мы покоряли реки, сокрушали горы, спускались в недра земли, в морские глубины, штурмовали космос. Первые спутники, выведенные на орбиту Земли, - это наши корабли. Первый аппарат, опустившийся на поверхность Луны, - это наш аппарат. Первый человек, поднявшийся в космос, - это наш человек. Первый космонавт, вышедший из космического корабля в мертвую пустыню космоса, - это наш космонавт", - написали современники 50-летия Октября.



Представляя себе XXI век, они выразили уверенность, что "современное общество совершит революционный скачок в развитии".



"Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле, а теперь живете долго, не старея и не болея. Но мы вам протягивали руки, когда разгадывали тайну рака, когда преодолевали барьер несовместимости тканей", - написали предки.



На место вынутой капсулы представители молодежи региона заложили новую, которую предстоит вскрыть потомкам в 2040 г.