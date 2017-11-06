Фейковый WhatsApp скачали более миллиона пользователей

Более миллиона человек по всему миру скачали фальшивое обновление мессенджера WhatsApp, которое заваливала рекламой, передает BGR.

Издание сообщает, что злоумышленники добавили в Google Play программу Update WhatsApp Messenger, которая была подписана компанией WhatsApp Inc. При этом сообщается, что пробел в названии разработчика задавался другим "юникодным" символом, пишет korrespondent.net

В итоге это ввело в заблуждение робота Google, который не смог распознать последовательность символов как тождественную существующей и зарегистрировал данное приложение в хранилище.

Однако позднее фейковый мессенджер был удален из Google Play после того, как многие пользователи на него пожаловались.

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