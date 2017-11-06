Более 470 детей ушли из дома с января по сентябрь этого года

В Молдове с января по сентябрь этого года дома из-за разногласий с близкими покинул 471 подросток.

Как передает Инфотаг, причинами ухода из дома также становились плохая успеваемость в школах, бедность, алкоголизм взрослых. Зарегистрировано 222 случая отказа подростков (14-15 лет) возвращаться домой. Полиция напоминает взрослым членам семьи о необходимости тотчас сообщать о фактах побега из дома, предоставить последнее фото подростка, контактные данные семьи. В 2017 году МВД провело кампанию информирования школьников об опасности ухода из семьи, в которой приняло участие более 200 тысяч малолетних.

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