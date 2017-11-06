Телескоп ALMA в Чили зарегистрировал пыль в окрестностях звезды Проксимы Центавра. Это свидетельствует о наличии планетной системы у звезды, передает Укринформ со ссылкой на Европейскую южную обсерваторию.
Так, свечение холодной пыли наблюдалось на расстоянии от одной до четырех астрономических единиц от звезды Проксима Центавра, то есть от одного до четырех расстояний от Земли до Солнца.
Данные наблюдений также говорят о возможном существовании еще более холодного пылевого пояса, а возможно и многокомпонентной планетной системы. В Солнечной системе присутствуют схожие структуры значительно большего размера; считается, что такие пояса состоят из каменных и ледяных частиц, которым не удалось сконденсироваться в планеты, пишет korrespondent.net
Основной автор нового исследования Гиллем Англаде из Института астрофизики Андалусии (CSIC) в Гранаде (Испания) так объясняет значение открытия: "Пыль вокруг Проксимы – очень важная находка. После открытия землеподобные планеты Proxima b это первое свидетельство существования у ближайшей к Солнцу звезды многокомпонентной планетной системы, а не просто одиночной планеты".
Данные, полученные на ALMA, позволяют также предположить что вокруг Проксимы есть и другой, еще более холодный пылевой пояс в десять раз дальше первого. Если это так, то природа этого пояса, очень холодного и расположенного далеко от более холодной и слабой, чем Солнце, звезды, загадочная. Оба пояса гораздо дальше от Проксимы, чем планета Proxima b, орбита которой находится от материнской звезды всего в 4 млн км.
"Эти наблюдения говорят о том, что Проксима Центавра, возможно, имеет многокомпонентную планетную систему с богатой историей взаимодействий, которые и привели к формированию пылевого пояса. Информацию о положении других, пока не обнаруженных планет этой системы могут дать дальнейшие исследования", - подчеркнул Гиллем Англаде.
Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда, слабый красный карлик, расположенный всего в четырех световых годах от нас в южном созвездии Центавра (Кентавра). Точно известно, что вокруг него вращается похожая по размеру на Землю планета Proxima b, обнаруженная в 2016 году – ближайшая к нам внесолнечная планета.
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