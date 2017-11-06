Взрывы на артскладах: под Калиновкой нашли три тысячи опасных предметов

В Калиновке (Винницкая область) после взрывов на складах с боеприпасами обнаружили 3153 взрывоопасных предмета. Об этом сообщили в понедельник, 6 ноября, в пресс-службе ГСЧС

"Обследовано 30 248 га территории, обнаружено и изъято 3153 взрывоопасных предметов, выполнено 493 заявки от населения", – говорится в сообщении.

К ликвидации боеприпасов привлекли 744 человека и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 60 человек и 23 единицы техники, сообщает korrespondent.net

Как сообщалось, в результате взрывов на военных складах в Калиновке было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года на Донбассе.

Напомним, 26 сентября вблизи города Калиновка начались взрывы на территории арсенала Минобороны. С территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировали около 30 тысяч человек.

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