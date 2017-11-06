ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

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