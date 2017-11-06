Сборы ленты Тор 3: Рагнарек превысили 400 млн долларов

Лента "Тор 3: Рагнарек", основанная на сюжете комикса Marvel, в первые прокатные выходные собрала 400 миллионов долларов. Из этой суммы 121 миллион был собран на родине, а остальная сумма - за ее пределами, передает The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что такие итоги значительно превысили ожидания создателей. К тому же, фильм всего за несколько дней собрал фактически столько же, сколько первая серия за все время проката, пишет korrespondent.net

Что касается совокупных сборов киновселенной студии Marvel, то к настоящему моменту они уже успели превысить 13 миллиардов долларов. При этом пять миллиардов из этой суммы фильмы заработали в Северной Америке.

По оценкам экспертов, 56 процентов зрителей фильма "Тор 3: Рагнарек" - это мужчины, а 44 процента - женщины. При этом, в целом, зрительская аудитория оказалась старше 25 лет.