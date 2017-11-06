Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в офшоры 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правительстве.
Британский королевский двор упомянули в офшорном досье. По этим данным, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держало часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах.
Так, инвестиции обнаружили в лизинговой компании BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживалась на бедных, а также компанию Threshers - сеть британских магазинов, которая обанкротилась, задолжав 17,5 млн фунтов налогов и оставив без работы 6 тыс. человек.
Отмечается, что несмотря на эти факты, королева не нарушает никаких законов. Кроме того, в британском герцогстве Ланкастерском заявили, что Елизавета II исправно платит налоги, пишет korrespondent.net
Вместе с тем, герцогству придется ответить на ряд неприятных вопросов и опубликовать некоторые документы, чтобы убедить британцев в отсутствии махинаций, отметил источник в правительстве.
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