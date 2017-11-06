Китай вывел на орбиту спутники для навигационной системы

Китай в воскресенье, 5 ноября, провел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн 3Б" с двумя спутниками навигации Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Старт произошел в 19.45 по местному времени (13.45 по Киеву), сообщило агентство Синьхуа.

Выведенные на орбиту спутники стали первыми в проекте создания китайской навигационной системы Beidou. В настоящее время глобальные системы навигации есть только у США (GPS) и России (ГЛОНАСС).

Разработка системы Beidou началась в 1994 году. Планируется, что она полностью заработает в 2020 году, когда на орбите будут функционировать 30 спутников, пишет korrespondent.net.