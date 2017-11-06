"Обе из социально-уязвимых семей. Родители их бросили, никто за ними не присматривал", - рассказала прокурор Анжела Плешка.



Когда между девушками разгорелся конфликт, который перерос в жестокое избиение, обе были под действием наркотиков.



"Избила ее, раздела и оставила в лесу. Место, где произошло убийство, безлюдное. Вокруг кусты", - сказала прокурор Анжела Плешка.



Мать убитой говорить с журналистами отказалась. Она настаивает, что в Рышкановском парке нашли тело не ее дочери. Между тем подозреваемая в убийстве дала признательные показания.



"Несовершеннолетняя призналась, что жестоко избила подругу, но отрицает, что хотела ее убить", - сказала прокурор Анжела Плешка.



Подозреваемая - уроженка села Ворничены Страшенского района. Родители разошлись, когда ей было 10 лет. Время от времени она жила у отца.



"После развода родители ее практически бросили. Мы несколько раз пытались определить ее в специальное учреждение, но она сбегала", - сказал мэр Ворничен Василе Тофан.



Психолог местного гимназия говорит, что у девочки вспыльчивый характер, она часто пропускала уроки и была под следствием за кражу.



"Причины в атмосфере внутри семьи. Такое поведение - следствие безответственности родителей, отсутствия любви, внимания и дисциплины", - сказала психолог Евгения Буду.



Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы, а ее родителям - лишение родительских прав.