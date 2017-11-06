Опубликован новый офшорный архив мировых политиков

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По утверждению консорциума, документы раскрывают офшорные интересы ряда политиков и мировых лидеров, включая британский королевский двор, членов администрации президента США Дональда Трампа, окружения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также таких крупных компаний, таких как Apple, Nike и Uber, пишет korrespondent.net

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