Германия создаст свою систему спутников-шпионов

Берлин уже до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом сообщают газеты медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на источники.

По информации медиагруппы, комитет бундестага по бюджету в июне уже одобрил выделение 400 млн евро на эти цели. На создание космической разведывательной системы для ФРГ под названием Georg претендуют авиастроительная компания Airbus и немецкая ракетно-космическая корпорация OHB.

Ожидается, что проектом может заинтересоваться и израильский военно-промышленный концерн IAI. Планируется запустить спутники на орбиту Земли в начале 2020-х годов, пишет korrespondent.net

Система Georg нужна для того, чтобы BND могла "быстро и самостоятельно" собирать данные и предоставлять правительству ФРГ "максимально независимые и актуальные оценки ситуации" в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland документ ведомства федерального канцлера. "Порой недостаточно генерировать информацию, завися от третьих сторон, и закупать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их у международных партнеров", - говорится также в документе.

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