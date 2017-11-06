Министр иностранных дел провел телефонный разговор с катарским коллегой

Глава МИДЕИ Андрей Галбур провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом аль-Тани.

Глава катарской дипломатии выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной посла РМ Валерием Тихоновым и подчеркнул личный вклад молдавского дипломата в укрепление отношений между странами в качестве первого посла нашей республики в Дохе.

В свою очередь, министр Галбур заверил собеседника, что соболезнования, выраженные высшими должностными лицами Катара, были переданы семье Тихонова, и поблагодарил за особое отношение, оказанное Валерию Тихонову на протяжении всего срока его дипломатической миссии в качестве посла Молдовы в Катаре.

Также была выражена благодарность катарским властям за поддержку и помощь, оказанные в процессе репатриации тела дипломата на родину.