В столице подали около 12 тысяч заявок на компенсации за отопление

Заявки на компенсацию за отопление уже подали около 12 тысяч столичных жителей. Об этом сообщил глава Управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева Петр Гонтя в ходе заседания муниципальных служб мэрии Кишинева.

По его словам, число поступивших на данный момент заявок существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В начале 2016 года уже было зарегистрировано более 20 тыс. заявок, передает noi.md.

На заседании было объявлено о том, что к отоплению подключены в том числе и дома, имеющие задолженности перед компанией «Termoelectrica». А с неплательщиками поставщик намерен бороться законными путями.