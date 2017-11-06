Скунс устроил погоню за горным львом. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором скунс обращает пуму в бегство. Ролик, снятый из автомобиля, разместил пользователь YouTube Greg Shyba.

На кадрах видно, как пума подкрадывается к скунсу, гуляющему по автодороге. Заметив "шпиона", зверек тут же побежал в сторону горного льва и начал его преследовать, загоняя в кусты.

Как сообщил Greg Shyba в закрепленном комментарии к ролику, инцидент произошел недалеко от города Калгари, пишет РИА Новости.