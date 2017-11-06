Ученые создали стакан, превращающий воду в вино или лимонад

Ученые из Национального университета Сингапура разработали Vocktail - стакан, который меняет вкус и аромат налитого в него напитка. В сосуд можно налить обыкновенную воду.

Как только жидкость попадет в стакан, человек может экспериментировать с ее цветом, вкусом и запахом. Установленные в устройстве светодиоды меняют цвет напитка, специальная трубка выпускает газ с различными запахами, а электроды на краях стакана стимулируют язык, делая напиток сладким, соленым или горьким.

Таким образом ученым удалось вполне правдоподобно воспроизвести лимонад, передает Рен ТВ.

Кроме того, для стакана придумано специальное приложение, которое позволяет пользователям делиться друг с другом любимыми "рецептами" коктейлей.