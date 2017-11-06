Двойника Димы Билана объявили в розыск

Пермские полицейские разыскивают двойника Димы Билана, подозреваемого в автобусной краже.

Кадры преступления, снятого на камеры видеонаблюдения, появились в паблике «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как парень в черных спортивных брюках и пуховике ворует вещи женщины-кондуктора, пока та продает билеты пассажирам.

Затем он просто продолжает поездку в автобусе, уткнувшись в экран смартфона и даже беседует с обворованной им жертвой, передает Лента.ру.