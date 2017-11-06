Специалисты NASA заявили, что взрыв двух огромных нейтронных звёзд, который произошёл в космосе, мог погубить всё человечество. Как отметили исследователи, сейчас о произошедшем напоминают лишь обломки, оставшиеся после столкновения космических объектов.
Эксперты Луизианского университета заявили, что людей спасло только расстояние до галактики с кодовым названием NGC 4993, которое равно 130 млн световых лет.
Сообщается, что во время столкновения двух нейтронных звёзд в космосе началось настоящее "световое шоу" с выбросом энергии в виде гравитационных волн и электромагнитных излучений.
Астрономы, которые наблюдали за происходящим при помощи современного телескопа Fermi Gamma Ray, уверены, что конец света на Земле мог наступить от бомбардировки космическими телами. Это могло случиться, если бы взрыв произошёл ближе к нашей планете, пишет life.ru
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