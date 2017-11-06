"ВКонтакте" запустил функцию анонимной публикации записей

Администрация "ВКонтакте" запустила в ночь на 5 ноября эксклюзивную возможность для пользователей своей социальной сети. В честь так называемой ночи Гая Фокса любой зарегистрированный в соцсети человек может отправить анонимные сообщения в новостной ленте. Но не более пяти штук. Запись продержится сутки и с наступлением нового дня автоматически пропадёт.

Отмечается, что для публикации анонимной записи необходимо набрать текст и выбрать под ним функцию анонимного размещения. В случае нажатия, текст будет опубликован от имени анонимуса, а вместо аватара пользователя будет изображена маска Гая Фокса.

Однако запись будет размещена не на стене пользователя, а на странице анонима. Нельзя будет посмотреть, кто отметит публикацию как понравившуюся. Но будут доступны комментарии, пишет life.ru.

Администрация "ВКонткте" оставляет за собой право удалять анонимно опубликованную информацию.

Отметим, Гай Фокс — английский дворянин, ставший известным благодаря своему участию в Пороховом заговоре против британского короля Якова I 5 ноября 1605 года. Он должен был взорвать британский парламент, однако был схвачен.

С тех пор ночь на 5 ноября в Великобритании отмечается как праздник спасения королевской семьи. С другой стороны, в начале XXI века стала популярна маска Гая Фокса, созданная изначально для комиксов и использованная в фильме "V — значит вендетта". В настоящее время она превратилась в символ протестного движения.