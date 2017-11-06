В Бонне открылась конференция ООН по климату

В Бонне открылась 23-я Конференция ООН по изменению климата (COP23). В форуме, который будет проходить с 6 по 17 ноября, ожидается участие 25 тысяч делегатов из более чем 190 стран мира.

Участники конференции обсудят конкретный план реализации подписанного в 2015 году в Париже соглашения по климату, которое призвано удержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градусов Цельсия в сравнении к показателю доиндустриальной эпохи.

В день начала конференции министр охраны окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс подтвердила цель Германии снизить к 2030 году на 55 процентов показатели выбросов углекислого газа. Эта цель содержится в национальном плане по климату, указала она перед открытием конференции в Бонне.

Кроме того, министр сообщила о намерении Берлина увеличить сумму, выделяемую в фонд поддержки развивающихся стран в связи с изменениями климата, еще на 50 миллионов евро до 310 миллионов. Одновременно она заявила, что ожидает конструктивной позиции представителей США на боннской конференции, передает dw.com.

В свою очередь германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер указал на ответственность развитых государств за изменение климата. По его данным, в индустриальных странах уровень выбросов CO₂ в атмосферу составляет 9,5 тонны в год на душу населения, тогда как в Эфиопии этот показатель не превышает 1 тонны. Вместе с тем именно развивающиеся государства уже сейчас страдают больше других от климатических изменений, подчеркнул он.

23-я конференция проводится в Бонне в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Это 13-я по счету подобная встреча в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу. Председателем конференции выступает островное государство Фиджи. Поскольку архипелаг не в состоянии провести на своей территории столь масштабное мероприятие, конференция перенесена в Бонн, где базируется Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Уже до начала конференции в Бонне были организованы несколько акций протеста защитников климата.

В начале августа Вашингтон официально уведомил ООН о предстоящем выходе страны из Парижского соглашения по климату. О том, что США не будут выполнять положения этого договора, президент США Дональд Трамп сообщил в начале июня 2017 года. По его словам, данное решение принято с целью защиты интересов американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.