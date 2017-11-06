В Бонне открылась 23-я Конференция ООН по изменению климата (COP23). В форуме, который будет проходить с 6 по 17 ноября, ожидается участие 25 тысяч делегатов из более чем 190 стран мира.
Участники конференции обсудят конкретный план реализации подписанного в 2015 году в Париже соглашения по климату, которое призвано удержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градусов Цельсия в сравнении к показателю доиндустриальной эпохи.
В день начала конференции министр охраны окружающей среды ФРГ Барбара Хендрикс подтвердила цель Германии снизить к 2030 году на 55 процентов показатели выбросов углекислого газа. Эта цель содержится в национальном плане по климату, указала она перед открытием конференции в Бонне.
Кроме того, министр сообщила о намерении Берлина увеличить сумму, выделяемую в фонд поддержки развивающихся стран в связи с изменениями климата, еще на 50 миллионов евро до 310 миллионов. Одновременно она заявила, что ожидает конструктивной позиции представителей США на боннской конференции, передает dw.com.
В свою очередь германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер указал на ответственность развитых государств за изменение климата. По его данным, в индустриальных странах уровень выбросов CO₂ в атмосферу составляет 9,5 тонны в год на душу населения, тогда как в Эфиопии этот показатель не превышает 1 тонны. Вместе с тем именно развивающиеся государства уже сейчас страдают больше других от климатических изменений, подчеркнул он.
23-я конференция проводится в Бонне в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Это 13-я по счету подобная встреча в рамках совещания сторон по Киотскому протоколу. Председателем конференции выступает островное государство Фиджи. Поскольку архипелаг не в состоянии провести на своей территории столь масштабное мероприятие, конференция перенесена в Бонн, где базируется Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Уже до начала конференции в Бонне были организованы несколько акций протеста защитников климата.
В начале августа Вашингтон официально уведомил ООН о предстоящем выходе страны из Парижского соглашения по климату. О том, что США не будут выполнять положения этого договора, президент США Дональд Трамп сообщил в начале июня 2017 года. По его словам, данное решение принято с целью защиты интересов американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.
Комментарии
- Тайфун затопил более тысячи достопримечательностей Вьетнама
- Жертвами тайфуна Дэмри во Вьетнаме стали более 40 человек. ВИДЕО
- Какая погода ожидается на следующей неделе
- Столица Колумбии пострадала от сильного града
- Около тысячи автомобилей оказались заблокированными в Тибете из-за снегопада
- У берегов Мексики произошло сильное землетрясение
- Молния ударила в троллейбус с пассажирами в Севастополе
- На Закарпатье автобус оказался в снежной ловушке. ВИДЕО
- Лесные пожары охватили 15 районов Италии
- Шквальный ветер отогнал море от побережья Одессы. ФОТО
- Поисковик рассказал об аномалиях на перевале Дятлова
- Умер бывший футболист тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра
- В минувшие выходные было зарегистрировано более 30 ДТП
- В Москве при пожаре в бытовке погибли шесть человек
- Контрабанда на миллион: в аэропорту Одессы изъяли более 40 iPhone X
- В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем
- Стрельба в церкви в Техасе: 26 погибших
- Временно исполняющим обязанности мэра Кишинева стала Сильвия Раду
- Экс-глава правительства Каталонии сдался полиции в Бельгии
- Названы продукты, предотвращающие рак
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com