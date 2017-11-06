Эминем выпустил линию одежды по мотивам клипа на песню Stan

Американский рэпер Эминем опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фото новой коллекции одежды по мотивам клипа к знаменитой песне Stan.

Новый мерч выполнен в белом цвете с чёрным логотипом названия песни. Пока коллекция состоит из футболки, худи и кепки. Цены варьируются от 20 до 55 долларов, пишет life.ru

Отметим, что слово stan в Оксфордском словаре переводится как "настырный и одержимый фанат знаменитости".