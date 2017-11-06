Тайфун затопил более тысячи достопримечательностей Вьетнама

Во Вьетнаме свыше тысячи исторических памятников теперь можно осмотреть лишь с аквалангом. Город-музей под открытым небом, жемчужина страны и объект ЮНЭСКО — Хойан — ушел под воду. Тайфун "Дарет" не пощадил ни старинные торговые ряды, ни развалины храмов.

Старый город Хойан — известный туристический центр — полон отдыхающих и в период дождей. Теперь спасатели вывозят людей на лодках. Число погибших уже достигло 50. Особенно стихия затронула центральный Вьетнам. Разрушены сотни домов, перебои с электричеством.

Скорость ветра достигает 90 километров в час. 40 гектаров сельскохозяйственных земель подтоплены. Под водой оказался 30-километровый участок железной дороги.

Пострадал и Нячанг — один из популярнейших курортов у туристов, передает Вести.ру.