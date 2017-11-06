Какаду против интернета: в Австралии не знают, что делать с летающими "вредителями"

Австралийская общенациональная сеть широкополосного интернета (NBN Co), потратившая на прокладку оптоволоконных кабелей в стране $36 млрд, неожиданно столкнулась с грозным врагом — какаду.

Эти желтохохлые птицы давно известны австралийским фермерам своей всеядностью. Какаду не только уничтожают посевы, но и точат клювы о деревянные оконные рамы. Однако теперь пернатым полюбились кабели, которые прокладывают компании, обслуживающие телекоммуникационные вышки, сообщает Investing.com.

«Они постоянно точат свои клювы и, как результат, атакуют и уничтожают все, что попадается им на пути. К сожалению, этим птицам приглянулись и наши кабели», — рассказал один из сотрудников NBN Co.

Биологи говорят, что обычно какаду не привлекают искусственные материалы, они предпочитают точить клювы о дерево. В данном случае, по мнению специалистов, птицы реагируют на цвет или расположение кабелей, передает Моя планета.

Тем временем жалобы клиентов NBN Co на плохое обслуживание и медленную скорость выросли почти на 160%. Ущерб компании от атак какаду уже составил $61 500, однако, специалисты считают, что эта цифра может возрасти. Надеясь сократить потери и защитить кабели от птиц сотрудники NBN Co начали устанавливать на провода специальные коробы.