"Русский Робинзон Крузо" рассказал о жизни на необитаемом острове

Россиянин Евгений Зубачев, решивший в одиночку доплыть из Швеции в Испанию, рассказал о том, как ему три дня пришлось выживать на необитаемом острове после того, как новый парусник дал течь в самом начале путешествия.

Евгений начал свое путешествие на только что купленном паруснике и потому не поверил своим глазам, когда увидел в новой лодке брешь. Путешественнику пришлось на ходу менять маршрут, чтобы подобраться к ближайшим островам. В это время в море разыгрался шторм, а к ночи у мореплавателя отказала навигация, и парусник врезался в скалы, сообщает РЕН ТВ.

Спасаясь с тонущего судна, россиянин остался без рации и телефона. Под проливным дождем он смог добраться до небольшого камня, на котором и дождался рассвета. С приходом утра Евгений понял, что продержаться ему поможет только пресная вода, и вплавь направился до соседнего острова, где могли остаться лужи после шторма. На новом каменном островке россиянин провел еще два дня. Чтобы хоть немного согреться, он решил не сидеть сложа руки и выложил на берегу мхом слово «Help», напоминает Моя планета.

На третьи сутки после крушения россиянин увидел в небе самолеты и стал махать ярким спасательным жилетом. Вскоре за ним прилетела спасательная команда, которая доставила Евгения в больницу. Спасатели подсчитали, что вплавь мужчина преодолел 3 километра, однако после трех дней в мокрой одежде на острове, где температура воздуха ночью не поднималась выше нуля градусов, Евгений не подхватил даже насморк.