В Париже открылся ресторан для нудистов

В Париже открылся первый во Франции "голый" ресторан, где посетители могут пообедать без одежды. Об этом сообщает DailyMail.

Ресторан O'Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро, пишет УНИАН

При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Однако прохожие снаружи не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен.





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