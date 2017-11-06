Высший специализированный суд Украины в понедельник рассматривает жалобу на приговор пограничнику Сергею Колмогорову, осужденному за убийство. Возле здания суда проходит митинг. Как сообщил "Обозреватель", Шкиряк пришел поддержать осужденного.

У входа в здание суда Шкиряка окружили около сотни человек. Протестующие начали избивать советника министра, выкрикивая: "Наконец мы до тебя добрались!"

Издание опубликовало видео, на котором видно, как несколько десятков человек, большинство в камуфляжной форме, обступили советника министра. Его начали дергать за одежду, некоторые били его руками по голове. Все это сопровождалось грубыми ругательствами в адрес Шкиряка.