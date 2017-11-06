Вчера вечером, 5 ноября, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной премии Hollywood Film Awards, присуждаемой за достижения в киноиндустрии.
Местом проведения 21-ой ежегодной церемонии Hollywood Film Awards стал отель Beverly Hilton. Среди звездных гостей на красной дорожке появились Анджелина Джоли, Гэри Олдмен, Кейт Уинслет, Ева Лонгория, Мэри Джей Блайдж, Дакота Джонсон, Марго Робби, Джеймс Франко и другие знаменитости.
Ведущим вечера стал известный британский актер, телеведущий, сценарист и продюсер Джеймс Корден. Церемония Hollywood Film Awards 2017 запомнилась триумфом Анжелины Джоли, которая получила награду за фильм Сначала они убили моего отца, где актриса выступила в роли режиссера, пишет nv.ua
Также интересным моментом шоу стал поцелуй звезды Титаника Кейт Уинслет с коллегой Элисон Дженни: когда Кейт вышла на сцену как победительница в номинации Лучшая актриса, она заявила, что восхищается талантом своей коллеги Эллисон Дженни и хотела бы ее поцеловать. Услышав слова Уинслет, Дженни не растерялась и поднялась на сцену. Актрисы обнялись и поцеловались.
Победители Hollywood Film Awards 2017:
- Лучшая актриса – Кейт Уинслет, Колесо чудес
- Лучший актер – Джейк Джилленхол, Сильнее
- Лучший режиссер – Джо Райт, Темные времена
- Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни, Я, Тоня
- Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл, Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
- Премия за выдающиеся достижения в кино – Гэри Олдмен
- Лучший комедийный актер – Адам Сэндлер, Истории семьи Мейровиц
- Прорыв года, актриса – Мэри Джей Блайдж, Ферма Мадбаунд
- Прорыв года, актер – Тимоти Чаламет, Позови меня своим именем
- Лучший начинающий актер – Джейми Белл, Кинозвезды не умирают в Ливерпуле
- Лучший фильм на иностранном языке – Сначала они убили моего отца, режиссер Анджелина Джоли
Церемония награждения премии Hollywood Film Awards проводится ежегодно с 1997 года, как правило, в октябре или ноябре. Считается, что у победителей Hollywood Film Awards есть большие шансы взять Оскар.
Комментарии
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