В этом году пчеловоды собрали на 30% меньше меда

Количество меда, собранного в этом году, снизилось примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. По сравнению с предыдущими годами было собрано больше меда полифлоры (70%), чем меда акации и липы (30%).

Председатель Ассоциации пчеловодов Республики Молдова Штефан Кондратюк рассказал для IPN, что процесс сбора меда продолжается. До настоящего времени было собрано около 5000 тонн. Хотя сбор из ульев должен закончиться в августе, многие пчеловоды не успевают сделать это вовремя и тем самым задерживают подготовку пчелиных семей для зимовки, и в результате количество меда, которое можно собрать в следующем году, уменьшается.

По словам Штефана Кондратюка, 80% проблем, существующих в области пчеловодства, связаны с человеческим фактором. Пчеловоды уже доложили о потерях, которые они имели в этом сезоне, потому что в прошлом году они не подготовились своевременно к зимовке. В то же время некоторые пчеловоды ввели пчелиные породы, которые не приспособлены к местным климатическим условиям.

Штефан Кондратюк отметил, что были проведены семинары с экспертами из Польши и Германии, молдавские пчеловоды были предупреждены о том, чтобы не привозили в республику то, что не испытано, гибриды, которые могут давать урожай только в первый год сбора урожая, потому что генетический фонд загрязнен. Председатель Ассоциации отметил также, что отсутствие контроля за генетическим происхождением со стороны властей приводит к данной ситуации.