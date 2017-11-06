Эксперты назвали топ-5 производителей смартфонов в мире

Компания IDC опубликовала список из пяти самых весомых игроков рынка мобильных телефонов.

Лидером по мировым поставкам смартфонов в третьем квартале 2017 года остается южнокорейская компания Samsung, сообщается на сайте аналитической компании IDC.

Компания Samsung в очередной раз осталась абсолютным лидером на мировом рынке смартфонов с 83,3 млн проданных единиц, что на 9,5% больше по сравнению с прошлым годом. Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 22,3% с 20,9% годом ранее. При этом Samsung сообщила, что общий доход мобильного подразделения снизился, за счет роста доли более доступных моделей в ассортименте продукции.

Второе месте в списке занимает Apple. Выпуск iPhone 8 в сентябре 2017 года позволил компании поставить на рынок 46,7 млн единиц смартфонов, что на 2,6% больше по сравнению с 45,5 млн единиц в третьем квартале 2016 года. При этом ее доля на рынке сохранилась на уровне прошлого года - 12,5%. Отмечается, что при этом модель iPhone X попадет только в статистику последнего квартала, то есть позиции Apple должны укрепиться еще больше.

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов оказались сразу три китайские компании: Huawei, OPPO и Xiaomi. Компания Huawei поставила 39,1 миллиона смартфонов, увеличив показатель на 16,1% в годовом выражении. OPPO реализовала 30,7 миллиона гаджетов. Xiaomi оказалась на пятом месте среди крупнейших поставщиков смартфонов в мире. Компания увеличила поставки в годовом выражении более чем в 2 раза, до 27,6 миллиона смартфонов. Ее доля рынка повысилась до 7,4% против 3,7% годом ранее.

"Производство мобильных телефонов продолжает расти, но гораздо более медленными темпами, чем за последние годы. Очевидным является то, среди ведущих производителей быстро образуются два лагеря. Во-первых, это те компании, которые могут реализовать значительные объемы флагманских смартфонов, это в основном Samsung, Apple и Huawei, несмотря на громкие анонсы Google, Essential, LG и других. во-вторых, некоторые китайские производители, которые достигли огромных успехов за пределами внутреннего рынка Китая", - говорится в отчете IDC.

Отдельно отмечается, что данные являются предварительными и могут быть изменены. Некоторые оценки были сделаны до отчетов о финансовой прибыли, кроме того дочерние бренды относятся к основной компании, пишет nv.ua