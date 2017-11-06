Lamborghini показала первый тизер нового суперкара

Компания Lamborghini уже 6 ноября может представить новый прототип, который даст представление о "будущем спорткаров". Фотографию передней части спорткара представители компании опубликовали в блоге Instagram, пишет Fourtitude.

"Lamborghini будет менять будущее суперспортивных автомобилей в партнерстве с MIT на #EmTechMIT 2017", - отмечается в подписи к фото.

Как следует из подписи, концепт-кар, премьера которого может состояться 6 ноября, был создан совместно со специалистами Массачусетского технологического института (MIT). Ранее глава Lamborghini отмечал, что сотрудники института разрабатывают батареи для будущих гибридных автомобилей бренда.

Дизайн передней части новинки достаточно традиционен для Lamborghini, но обращают на себя внимание необычные светодиодные элементы под фарами. Ранее подобный прием в суперкарах компании не использовался, пишет nv.ua