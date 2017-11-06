Контрабанда на миллион: в аэропорту Одессы изъяли более 40 iPhone X

Сотрудники СБУ, Госпогранслужбы и таможни в аэропорту Одессы изъяли у гражданина Украины 43 новейших смартфона iPhone X без надлежащего оформления.

"Во время оформления пассажиров рейса Стамбул-Одесса у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним", – сообщает Госпогранслужба.

Предварительная сумма оценки телефонов составила 1 млн 280 тысяч гривен. Они были изъяты для принятия правового решения, пишет korrespondent.net